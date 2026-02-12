スノーボード男子ハーフパイプ予選ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われ、出場した日本の4選手が決勝進出を決めた。予選から次々とハイレベルなトリックを見せた日の丸ライダーたちの姿に、米解説者も「これは予選なのか!?」「クレイジーだ」と脱帽している。日本が世界に誇る4人のライダーが、イタリアの夜空に舞った。1回目で19歳の山田琉聖（JWSC）が90.25点を叩き出す