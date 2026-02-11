ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。快挙の直前、海外ファンからもその飾らない人柄に注目される一幕があった。金メダル獲得前。まだ試合まで時間がある村瀬に、現地で「すみません、英語話せますか？」と声をかけた男性がいた。米国のスノーボーダー向けアパレルブランド「Sick A