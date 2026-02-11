ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。快挙の直前、海外ファンからもその飾らない人柄に注目される一幕があった。

金メダル獲得前。まだ試合まで時間がある村瀬に、現地で「すみません、英語話せますか？」と声をかけた男性がいた。米国のスノーボーダー向けアパレルブランド「Sick Air」の関係者のようだ。

「Yeah」と応じた村瀬。男性から「この服もらってください。あなたのものです」とシャツをプレゼントされると「え、これ？」と英語でちょっぴり驚きながらも反応。さらに「一緒に写真撮れますか？」とお願いされたが「ええ、いいですよ」と快く応じた。シャツをゲットした村瀬は、今度は日本語で「なんかもらった」と仲間に報告していた。

「Sick Air」公式インスタグラムは実際の動画をビッグエア決勝の前に公開。「今夜の幸運を祈るよ！ 昨夜、彼女は予選2位だった。今晩どうなるか見てみよう」などと投稿し、海外ファンからは「彼女は金メダルを獲得した！ もしかしたらこのシャツが幸運のアイテムだったのかもね」「彼女はとてもステキだ」「とってもキュート」「謙虚さにも金メダルを」「これが金メダルの理由か」などと注目されていた。

村瀬は金メダル獲得直後、中継局のインタビューで「寒いのにありがとうございました」とインタビュアーを気遣うなど、その人柄でも話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）