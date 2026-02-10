トヨタ「ヤリスクロス」サイズで“200馬力”！2026年2月10日、BYDはコンパクトカー「BYD DOLPHIN（以下、ドルフィン）」の一部装備をアップデートした改良モデルを発表し、同日より日本市場での販売を開始しました。BYDは、2025年に創業30周年と日本法人設立20周年を迎えた世界的な電動車メーカーです。【画像】超カッコイイ！ これが超パワフルな「新コンパクトカー」です！（14枚）そのラインナップの中で、日本市場におい