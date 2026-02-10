代替競馬となった東京競馬の特別レースの結果に、ＳＮＳ上が沸いている。１月１０日の１０Ｒで行われた初音Ｓでは、武豊騎手が騎乗したスタートから前めにつけた５番人気テリオスララ（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎・父シスキン）が直線も力強く抜け出し勝利。直線で外から差してきた３番人気のルージュソリテールが２着に入った。勝ちタイムは１分４５秒７。１着馬の馬番は３で、２着は９。馬連は３―９で３５・５倍（１４番