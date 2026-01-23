¡Ú18 Harmony Stage¡Û 1·î31Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§440±ß～ ¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¡Ö18 Harmony Stage¡×¤ò1·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï440±ß¤è¤ê¡£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï1·î29Æü10»þ¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£ ¥Ý¥±¥â¥ó¤È½é²»¥ß¥¯¤¬²»³Ú¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó feat. ½é²»¥ß¥¯ Project VOLTAGE¡Ê¥Ý¥±¥ß¥¯¡Ë¡×¤Î³Æ¼ï¥°¥Ã¥º