【RG 1/144 MS-06S ザクII [初音ミクVer.]】 5月 発送予定 1月19日11時～2月2日15時 抽選予定 2月4日 当選発表予定 価格：3,850円 バンダイはプレミアムバンダイにて、ガンプラ「RG 1/144 MS-06S ザクII [初音ミクVer.]」の抽選販売を1月19日11時から2月2日15時の期間実施する。2月4日に当選発表予定で、価格は3,850円。5月に発送を予定している。