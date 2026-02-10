AIで視聴者のコメントに応答する「AI Vtuber」の「しずく(Shizuku)」を手がけるShizuku AIが、ベンチャーキャピタル最大手のアンドリーセン・ホロウィッツ(a16z)から資金調達を受けたことを公表しました。Shizuku AIはAIコンパニオンやキャラクターの開発に取り組むとのことです。Investing in Shizuku AI | Andreessen Horowitzhttps://a16z.com/announcement/investing-in-shizuku-ai/Shizuku AIはこのたび、a16zをリード投資家