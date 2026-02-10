¥á¥À¥ë¤¬²õ¤ì¤¿¤³¤È¤òSNS¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡á¼Ì¿¿º¸(C)Getty Images¤ä¤Ï¤ê¿µ½Å¤Ë¼è¤ê°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£ÌÜ²¼¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¥á¥À¥ë¤¬²õ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¥á¥À¥ëÇËÂ»¤ÎÊó¹ð¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼½÷»Ò³ê¹ß¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ö¥ê¡¼¥¸¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤À¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤Ç¿·ÉÊ¡©¡Ä¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á