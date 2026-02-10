¡Ö¤â¤¦²õ¤ì¤Æ¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤¬²õ¤ì¤ëÊó¹ð¤¬ºÆ¤ÓÊ®½Ð¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡ÈÁÊ¤¨¡É¤ËÁÈ¿¥°Ñ°÷¤âÂÐºö¸¡Æ¤¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥á¥À¥ë¤¬²õ¤ì¤¿¤³¤È¤òSNS¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡á¼Ì¿¿º¸(C)Getty Images
¡¡¤ä¤Ï¤ê¿µ½Å¤Ë¼è¤ê°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£ÌÜ²¼¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¥á¥À¥ë¤¬²õ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¥á¥À¥ëÇËÂ»¤ÎÊó¹ð¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò³ê¹ß¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ö¥ê¡¼¥¸¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤Ç¿·ÉÊ¡©¡Ä¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¡ÉÎô²½¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡Â×´§¤Ë´¿´î¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤È¥ê¥Ü¥ó¤ò·Ò¤®»ß¤á¤ë¶â¶ñ¤¬ÇËÂ»¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë½Å¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤¬²õ¤ì¤¿¸¶°ø¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤¬²õ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Íâ9Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃÄÂÎÀï¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ÏÉÔÍ×¡×¤È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÈÆ±²Õ½ê¤Î¶â¶ñ¤ÎÇËÂ»¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¡¼¥¢¥¹¥í¥ó¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Ç¥í¥¸¥å¤â¡Ö¤â¤¦²õ¤ì¤Æ¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊì¹ñ»æ¡ØLe Parisien¡Ù¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Á¤Ï¤É¤¦¤¢¤ìÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ»öÂÖ¤ÏµÞÂ®¤Ë³È»¶¡£ÌäÂê¤òÇÄ°®¤·¤¿±¿±ÄÂ¦¤âÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥·»á¤Ï¡Ö²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤ò¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦°Õ»Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥À¥ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ´¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë½Ö´Ö¤³¤½¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
¡¡2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤Î¿§Íî¤Á¤äÇËÂ»¤Ê¤É¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Ê®½Ð¤·¡¢¸ò´¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¸¶°øµæÌÀ¤ò¤·¡¢ÉÊ¼Á¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]