9日朝、警察署でカメラが捉えたのは、表情を変えることなく歩く今渕秀之容疑者（71）。電車内でスリをした現行犯で逮捕されたのですが、「お金目的ではない」と話しているということです。事件は7日、JR池袋駅の山手線で発生しました。終電間際の山手線に現れた今渕容疑者ら2人は、酒に酔って寝ていた男性に狙いを定め横に座ると、もう1人が犯行を隠すように前に立ち、バッグを物色し約3万3000円などが入った財布を盗んだ疑いが持