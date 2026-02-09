クラボウ＝後場急伸し１万円大台乗せ。株式併合考慮ベースで１９９１年以来、約３４年ぶりの高値をつけた。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を前回予想の８０億円から８５億円（前期比１７．６％減）、最終利益予想を１０５億円から１１５億円（同２７．６％増）に引き上げたことを好感した買いが入っている。