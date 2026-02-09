丸山製作所 [東証Ｓ] が2月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常損益は3500万円の黒字(前年同期は2億8300万円の赤字)に浮上し、10-3月期(上期)計画の3億5000万円に対する進捗率は10.0％となった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-5.7％→0.3％に急改善した。 株探ニュース