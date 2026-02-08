ジャイアントパンダのシャオシャオとレイレイが、中国に帰ったのは、1月27日だ。上野動物園に連日パンダを見たいという人が詰めかけ、27日には、2頭を乗せたトラックに「ありがとう」「元気でね」と声をかける人、涙ながらに見送る人であふれていた。翌28日には、別れを惜しんで訪れる人も多く見られた。【写真を見る】和歌山では9月生まれのフワもこ可愛い「動物の赤ちゃん」がNEWスターに／いまも「パンダだらけ」の上野の様子