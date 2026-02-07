「ボクシング・ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級タイトルマッチ１０回戦」（７日、後楽園ホール）プロデビュー以来１０連続ＫＯ勝利中だった王者・村田昴（２９）＝帝拳＝が、同級１１位のガブリエル・サンティシマ（２１）＝フィリピン＝にまさかのダウンを奪われるなど苦戦し、判定負け（９３−９６、９３−９６、９２−９７）を喫した。２度目の防衛に失敗し、パーフェクトレコードも途切れる衝撃の結末となっ