「スーパー台風」が人気観光地を直撃のおそれです。台風4号の雲の様子では、「台風の目」がはっきりと見えます。台風4号はアメリカ軍が「スーパー台風」として警戒を呼びかけていて、サイパンに接近しています。予想最大瞬間風速が78メートル、24時間予想雨量は400mmから600mmとなっていて、アメリカ政府はグアムと北マリアナ諸島に緊急事態宣言をだしました。4月に台風が猛烈な勢力にまで発達するのは珍しく、週末にかけて日本の