堂島孝平が、2月15日(日)に30周年の締めくくりとしてEX THEATER ROPPONGIにて開催する＜堂島孝平 活動30周年大感謝祭＞の模様をStreaming＋にて配信されることが決定した。堂島ワンマンではおなじみとなっている、定点カメラ1台による「1カメ配信」が周年ワンマンにも導入される形だ。ライブはバンド編成に加え、ゲストとして藤井隆、大石昌良、眉村ちあきの出演が発表されている。堂島孝平は来週2月11日(水)にはニューアルバム『P