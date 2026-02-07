7日未明、三重・鈴鹿市のコンビニで店員を刃物で刺し、たばこ1箱を奪ったとして28歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは鈴鹿市の無職・田中蒼馬容疑者（28）で、7日午前3時10分ごろ、三重・鈴鹿市のコンビニで女性店員（32）の腹などを刃物で刺し、たばこ1箱を奪った疑いが持たれています。消防によりますと、女性店員は腹に刃物が刺さった状態で倒れていて、病院搬送時に意識はあったということです。警察は防犯カメラの映像な