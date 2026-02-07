「宣伝してもないのに700人近い長蛇の列ができて、ちょっと危険な状況でした。みんなシール狙いです。今でも在庫がないか毎日ひっきりなしに電話がかかってきますけど、安全面も考えて、もう仕入れは考えていません」──埼玉県の大型ショッピングモール内にある雑貨店の女性店員は、半ば呆れた様子でこう打ち明けた。【写真を見る】「告知なしで700人が行列…」ボンボンドロップシールを求め客が集まった雑貨屋昨今、過熱する"