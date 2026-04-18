4月1日から自転車に青切符（交通反則通告制度）が導入されて半月が過ぎた。SNSには「切符切られた」といった書き込みもチラホラ見受けられる。運転者が気をつけるのはもちろんだが、テレビ業界にも影響が出つつあるという。＊＊＊【写真を見る】「青切符」のせいで出演せず？自転車で“爆走”する姿がおなじみの「有名人」113種類もの行為が違反とされているが、実際のところ戸惑うところはある。走行中に携帯電話を使用す