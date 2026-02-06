“圧勝ムード”高市早苗「推し活総選挙」の実態　強さのウラに“ラブホ密会”小川晶市長との「共通点」

立憲コア層は「しらけムード」

２月８日投開票の衆院選挙は高市早苗首相（64）率いる自民党が大勝しそうな雲行きだ。

報道各社の情勢調査では、朝日新聞が自民党の単独過半数、場合によっては300議席をうかがう勢いと報じた。その他の大手メディアも自民党の優勢ムードを伝えている。

対して、厳しい選挙戦となっているのが立憲民主党と公明党が“合体”した「中道改革連合」だ。“アンチ高市”と創価学会の組織票で台風の目になるかと思われたが、想定外の事態が続き、支持拡大には至っていない。中道関係者がため息交じりに語る。

「まずは党名ですが、若年層からは政策を見る前に『ダサい』のひと言で敬遠されている。次に比例名簿の問題。公明党は小選挙区に候補者を立てない代わりに、名簿上位に所属議員を記載していますが、立憲の支持者からすれば、『中道』と書いても公明の候補者が当選しやすいことになる。立憲のコア層からはしらけムードが漂っている」

他党も厳しい。

自民と連立を組む『日本維新の会』は自民に単独過半数まで取られると、存在意義が失われる。政界関係者は

「維新議員の“国保逃れ”や大阪ダブル選もあって評判が悪い。地の利がある関西以外での議席獲得は厳しいのではないか。高市人気にあやかったつもりが、公示前勢力を下回る可能性もある」

と解説する。

昨年の参院選で旋風を巻き起こした参政党も、神谷宗幣代表（48）が「vs.高市」路線に舵を切ったことが裏目に。熱狂的なシンパに支えられてはいるものの、同代表が目指す30議席には及ばない見込みだ。

もはや「自民党か、それ以外か」といった様相。憲政史上初の女性総理となった高市首相の“推し活”に近い展開となっている。政治評論家の有馬晴海氏は本サイトの取材に対し、

「就任当時から“サナエ売れ”現象が起こり、彼女が持っているバッグやボールペン、雪駄までもバカ売れしました。街頭演説に彼女が立つと、女性からの声援が半端ない。これまで橋本龍太郎氏や安倍晋三氏、小泉純一郎氏、小泉進次郎氏が街頭に立つと黄色い声援が多く飛びましたが、高市首相は彼らへの声援をゆうに超えるほど熱気がすごい。今まで政治に興味がなかった人たちを惹き付ける力は、すごいですね」

と高市人気に舌を巻く。

「かわいそう」という同情票

街頭演説に行って驚くのは、年配女性の多さだ。アイドルの追っかけファンのように、お手製の高市グッズを持ち『サナちゃん！』と声を上げている。

高市首相をめぐっては、選挙戦と並行する形で週刊文春などが旧統一教会との“ただならぬ関係”を報じている。これまで教団とは「関係ない」と強弁していた首相の立場を覆すもので、相当なインパクトがあったはずだ。

さらに首相は２月１日に予定されていたNHK『日曜討論』を手のケガによりドタキャン。疑惑追及の可能性が高かったため、SNSでは「逃げた」という意見が殺到。後日、木原稔官房長官（56）が首相の持病である関節リウマチの悪化を理由に、放送２日前から代役探しを始めていたこともわかった。だが、“高市推し”のファンにとっては、これらの醜聞はたいした問題ではないようだ。

「高市首相が叩かれるたびに『いじめられている』『かわいそう』となり、ますます応援に熱が入る。野党は２月の解散総選挙について彼女を叩きましたが、国民からは“批判ばかり”となり、支持率を伸ばせなかった一因にもなっている。本来、選挙戦半ばでのスキャンダルや失言は痛手なのですが、ここまで高市ブームが盛り上がってしまうと、影響はほとんどないでしょうね」（同・政治評論家の有馬氏）

旧統一教会問題も番組ドタキャンも、一歩引いてみれば、庶民の生活には直結しない。スキャンダルをものともしない構図で思い出されるのが、市職員との“ラブホ密会”が報じられ、出直し選に臨んだ小川晶前橋市長（43）だ。

批判の先陣を切ったのは山本一太群馬県知事（68）で、市長選では対抗馬の丸山彬氏を全力応援。SNSでは連日、小川氏をコキ下ろした。

「倫理的にいえばラブホ密会はアウトだが、市民の生活に直接の影響はない。小川氏が伊東市長と違って、議会を解散せず辞職したことも禍根を残さなかった。結果、丸山氏を破り市長再選。影のMVPは山本一太知事でしょう。執拗に彼女を攻撃するサマを見て、一部の市民が『かわいそう』と同情票を入れた。まさに野党が一斉に１月解散で高市首相を叩いた構図と似ていますね」（全国紙政治担当記者）

高市首相のケースと単純比較はできないが、中心人物が女性であること、他党やメディアを中心に集中砲火を浴びていることなどは共通点といえる。

運命の投票日まで残りわずか。自民大勝ならば、高市首相はいよいよ自身が理想とする国家像に向かって突っ走っていくだろう。その結末がどうなるかは誰にもわからない――。