重度のうつ病を患っていることを公表した双子大食いYouTuberのはらぺこツインズが、生配信で恵方巻きを大食いする様子を公開した。【映像】大食いするはらぺこツインズテレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしてきた姉のかこ（34）、妹のあこ（34）。2025年12月には、10年以上前に重度のうつ病と診断されたことを明かし、撮影は元気な時に楽しく行っていると報告していた。2年ぶりの生配信で恵方巻を大食い2026年2月3日