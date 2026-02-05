大分市の県道で2021年、時速194キロで車を走行させ死亡事故を起こした被告（当時19）の裁判で、一審の判決を破棄して懲役4年6か月を言い渡した福岡高裁の控訴審判決を不服として、福岡高検が最高裁に上告したことがわかりました。 【写真をみる】事故直後の現場、大破した被告と被害者の車署名を提出する遺族 被告は2021年2月、大分市大在の県道で時速194キロを出して車を運転し、交差点を右折中だった対向車に衝突。運転して