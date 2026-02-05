チームみらいが４日、党の公式noteを更新。衆院選（8日投開票）の比例代表近畿ブロックで党の公認候補者だった山本たけよし氏について「公認辞退の申し出があり、本党はこれを受理いたしました」と発表した。 公認辞退の理由について、同サイトでは「2月3日16時21分、党の問い合わせフォームに当該候補者の経歴に関する情報が寄せられました。これを受け、直ちに本人へ事実確認を行ったところ、その場で本人より