俳優、タレントの櫻井翔(44)が、4日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜後10・00）に出演。5月末で活動を終了した「嵐」でのライブにまつわるエピソードを語った。嵐として全国ツアーに臨む際は、日本全国を飛び回っていた櫻井。多忙な日々を過ごしていたが、「東京でライブだと、スイッチを入れづらい」と告白した。櫻井曰く、地方でのツアーは「ライブをやる、ホテルに帰るっていうのがコンサートの地続き」と、オン