セブン−イレブン・ジャパンが、午後4〜8時までの夕方限定で対象の揚げ物・フランク各種が半額になる「揚げ物スーパーセール」を6月3日午後4時から同月6日までの4日間限定で実施中です。SNS上で、「神すぎて爆買い」「コスパすごい」と話題になっています。【画像】え…やっす！「半額」対象の揚げ物を見る！（6枚）「揚げ物スーパーセール」が大好評！対象商品は「ななチキ」（セール価格125円、以下、税込み）、「ザクチキ