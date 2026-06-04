大学生が希望する企業の条件に変化が見られています。株式会社マイナビ（東京都千代田区）が実施した「2027年卒大学生就職意識調査」によると、「安定している会社」が8年連続トップだった一方、次点は「給料の良い会社」が「自分のやりたい仕事（職種）ができる会社」を上回ったことがわかりました。では、学生が行きたくない会社にはどのような内容があるのでしょうか。【調査結果】2027年卒の大学生が「行きたくない会社」調査