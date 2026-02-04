2024年7月、ソニーが「大規模言語モデル(LLM)ベースのゲーマー向け生成ポッドキャスト」と題する特許を出願しました。この特許が2026年1月下旬に登録されたことが明らかになっています。US20260021409 LLM-BASED GENERATIVE PODCASTS FOR GAMERShttps://patentscope2.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US471594142Sony patents AI-generated podcasts voiced by characters from its games | VGChttps://www.videogameschronic