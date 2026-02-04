乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波（２７）が３日、都内で５年半ぶり２冊目の写真集「透明な覚悟」（光文社）の発売記念イベントを行った。伊ミラノ、フィレンツェなどで撮影。思い出を聞かれると「ナンパされたりもあって。イタリアの男性は『きれいだね』とか思ったことを言ってくれるので、ロマンチストだなって。男性だけでなく女性も『すごくきれいだね』と言ってくれたので、幸せでした。世界は広いなと思いました」と照