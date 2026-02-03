廃棄する予定のインフルエンザワクチンを、家族に接種するために持ち帰ったとして、国立東名古屋病院の50代の女性医師が停職の懲戒処分になりました。東名古屋病院によりますと、去年10月、50代の女性医師が使用済みワクチンの容器に残っていた薬液と、未使用の注射器3人分を自宅に持ち帰ったということです。ワクチンは職員向けの接種で使われていたもので、女性医師は持ち帰ったワクチンを家族に接種していました。「接種