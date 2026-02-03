ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。2月1日（日）の放送では、43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木よう子がパートナーとの関係を明かす場面があった。©AbemaTV,Inc.今回ゲストで登場した真木は、16歳年下のパートナーである俳優・葛飾心との関係性について、「この前『いつまでも恋人でいたい』と言われた」と告白する。16歳離れているおかげで「お母さんにもなれるし、