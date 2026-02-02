ニコニコ生放送で２日、衆院選（８日投開票）の「選挙公約１１連発政党代表者がプレゼン」が放送され、トップバッターを務めたれいわ新選組の大石晃子共同代表が各党をぶった切った。マイクの音が途絶えたり、雑音が入る不調が続き、プレゼンから５分後にいったん中断となった。再開後、大石氏は「さきほど放送事故がありまして、ガサガサ音がはいって、一からやり直しをしてもいいとなった。れいわの山本太郎は空気を壊すと