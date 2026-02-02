きょう未明、千葉県君津市の住宅で現金200万円などが入った金庫が奪われました。犯人は現在も逃走中です。【写真を見る】「殺さねえからな」「金はどこにある」千葉・君津市の78歳男性宅に男3人が押し入り現金200万円などが入った金庫を奪う犯人逃走中午前2時半ごろ、千葉県君津市の農業の男性（78）の自宅に男3人が押し入り、1人で寝ていた男性の口をテープのようなものでふさぐとともに、手を縛って、スタンガンのようなものを