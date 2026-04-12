２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さん。超進学校の先輩との共演を報告した。１２日までにインスタグラムを更新し、「『有吉ゼミ』４月１３日（月）よる７時から放送！もう応援が止まりません！！是非みてください」と出演番組を報告。続けて「高校の先輩、可愛い水卜アナとも写真が撮れて嬉しかったです」とつづり、ＭＣの日本テレビ・水ト麻美ア