１日午前１１時２０分頃、富山市山田小谷の「牛岳温泉スキー場」で、リフト（全長１５３１メートル）が営業時間中に緊急停止した。利用客約２００人は一時リフト上に取り残されたが、約１時間５０分後には最後の客が救助されたという。けが人などはなかった。同スキー場によると、リフトは１台４人乗り。停留場にある滑車を保護しているゴム製の部品の一部が破断し、センサーが異常を感知して自動停止したという。同スキー場