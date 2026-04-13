京都府南丹市の山中で今月13日に見つかった子どもとみられる遺体は、死亡してから1日、2日ではなく、相当な期間がたっていたことが警察への取材で分かりました。 遺体はフリースと長ズボンをはき、靴下もはいていたものの、靴ははいていなかったということです。 先月23日から行方不明になっている南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）を捜索中の警察官が今月13日午後4時45分頃、南丹市園部町の山林の中であお