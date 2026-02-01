雪も降るほど冷え込みが激しい季節になってきた。こんな時分は温泉にでも使ってゆっくりしたくなるもの。温泉といえば日本三名泉が浮かぶ。有馬温泉、下呂温泉、そして、草津温泉がある。 【写真】草津温泉観光大使「ゆもみちゃん」も認知済みです だが、そこに罠がある。日本の草津はふたつあるのだ。しかも、温泉がある草津は群馬県にあるが、滋賀にある草津には温泉がないのだ。 そんなあるあるを逆手に取って滋賀県草津市観