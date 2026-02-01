ドジャースのファン感謝イベント「ドジャーフェスタ2026」が1月31日（日本時間2月1日）、ドジャースタジアムで開催され、佐々木朗希投手（24）が参加。報道陣の取材に応え、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての思いを話した。メジャーリーガーとして過ごす初めてのオフについて問われた佐々木は「シーズン最後は、いい形で終わることができましたが、個人としては課題が多かったので、そこを