最後の最後に届いた吉報。３季連続の甲子園出場が決まっても、選考委員会のライブ中継を見守っていた沖縄尚学のナインに笑顔はなかった。といっても、うれしくなかったというわけではない。「たぶん、うれしすぎて表情が固まったのだと思います」と山川大雅主将（２年）は照れ笑いを浮かべた。昨夏甲子園優勝の原動力となった左腕エースの末吉良丞（２年）、右腕の新垣有絃（２年）の２枚看板を中心とした全国トップクラスの２