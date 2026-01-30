泪 Tearsブラック フォーリーフは、NICEHCKのイヤフォン「泪 Tears」を30日に一般販売した。価格はオープン。市場想定価格は、入力プラグが3.5mmのモデルが5,800円前後、USB-Cタイプが6,200円前後。カラーはブラック、ホワイト。 ホワイト 3.5mmモデル ドライバーは、デュアルマグネット・デュアルチャンバーのダイナミック型。高磁束によって駆動力を高め、優れた過渡応答とパ