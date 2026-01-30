泪 Tearsブラック

フォーリーフは、NICEHCKのイヤフォン「泪 Tears」を30日に一般販売した。価格はオープン。市場想定価格は、入力プラグが3.5mmのモデルが5,800円前後、USB-Cタイプが6,200円前後。カラーはブラック、ホワイト。

ホワイト

3.5mmモデル

ドライバーは、デュアルマグネット・デュアルチャンバーのダイナミック型。高磁束によって駆動力を高め、優れた過渡応答とパワフルで爽快な低域パフォーマンスを提供するという。

さらに、対称型の構造により漏れ磁束を打ち消し、ボイスコイルへの電磁干渉を抑制。歪みのないクリアな音質を確保した。

独自設計の音響迷宮構造のチャンバーを採用。従来の単一経路設計を廃し、多層のコイル状構造にすることで音波の経路を延長し、空気の流れを最適化。低域はより深く、弾力性に富んだ質感となり、魂に響くようなドラムビートを体感できるとのこと。

背面には、細密なリリーフベントアレイと多段ダンピングフィルタを配置し、空気の流れを理想的に誘導。定在波や共振を抑制し、高域エネルギーの過度な蓄積を解消。振動板の動きを妨げないオープン構造により、ボーカルの息遣いや弦楽器の豊かな倍音まで、繊細なディテールを余すことなく表現するという。

再生周波数帯域は20Hz～20kHz、感度は127dB、インピーダンスは20Ω。ケーブルは着脱可能で0.78mm 2Pin端子を採用。

USB-Cモデルは専用アプリに対応。8バンドのパラメトリックEQをリアルタイムに調整可能(Androidのみ対応)。内蔵DACチップは、最大384kHz/32bitまでサポートする。

USB-Cモデル