サウナは身体にどのように影響するか、諸説ある。自分が心地よいのが一番だが、どのようにしてサウナを利用すれば有効か、今一度見つめ直しつつ、サウナを安全に楽しむ“意識づくり”ができれば理想的だ。人それぞれ体質が違い、その時々で体調も違う――だからこそ基礎知識を学びたい。「楽してやせたい」とサウナにダイエット効果を期待する人は多い。しかし、サウナに入るだけでは当然、瘦せることはできない。ただし、入