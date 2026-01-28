アイドルグループ・なにわ男子の西畑大吾さん、大西流星さん、高橋恭平さん、長尾謙杜さん、藤原丈一郎さん、大橋和也さんが「スギ薬局50周年 新CM発表会」に登壇。7人がスギ薬局の新アンバサダーに就任することが発表されました。 【写真を見る】【 なにわ男子・高橋恭平 】お風呂の悩み告白急なボケに他メンバー不安がる「今日どうしたん」なにわ男子の7人はテンションの高いリーダーの大橋さんを先頭に順番に登場。大橋