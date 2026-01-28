演歌歌手の杜このみ（36）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫で大相撲の高安（35）との結婚記念日お祝い夫婦ショットを公開した。「少し早めの結婚記念日お祝いに連れて行ってくれました」とつづり、ラブラブの夫婦ショットを投稿した。25日に初場所が千秋楽を迎えたばかり。「お互いに千秋楽を終えて、ホッと一息」としつつ「また明日からは、お仕事に育児に充実して過ごせそうです」と記した。「毎年記念日を大切に