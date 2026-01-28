ＭＬＢ公式サイトは２６日（日本時間２７日）にこのオフに補強に成功した勝ち組７チームを選出し、最初にドジャースを挙げた。ワールドシリーズ３連覇に向け、クローザーのエドウィン・ディアス投手とカイル・タッカー外野手を獲得し、「悪の帝国」批判が強まっている。「ＦＡ市場でトップのクローザーであるエドウィン・ディアスと３年６９００万ドル（約１０５億円）の契約を交わし、ロースターの数少ない弱点を補強した。さら