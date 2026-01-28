人類が滅亡するまでの残り時間を象徴的に示す「終末時計」の時刻が過去最短の残り「85秒」に更新されました。「“人類滅亡”まで…85秒です 」「終末時計」は科学や安全保障の専門家らの検討に基づき、人類滅亡の時刻を午前0時と想定し、危機がどの程度差し迫っているかを象徴的に示すものです。今年は去年の「89秒」をさらに更新し、過去最短の残り「85秒」と発表されました。主催しているアメリカの団体は理由として核保有