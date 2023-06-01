マウスの再クローニングのイメージマウスの体細胞から作ったクローンからさらにクローンを作る「再クローニング」を続けたところ、58世代目で限界を迎えたと、山梨大や放射線影響研究所のチームが24日付で、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに発表した。自然交配によるマウスに比べ、クローンは突然変異が多く、代を重ねるにつれて有害な変異が増えていき、生存できない程度まで蓄積したとみられる。チームの若山照彦