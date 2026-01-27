アップル（Apple）は、対象のiPhone向けに「iOS 18.7.4」「iOS 16.7.13」「iOS 15.8.6」「iOS 12.5.8」を配信した。 iPhone SE（第1世代） 今回のアップデートでは、重要な不具合の修正が行われており、すべてのユーザーに適用が推奨されている。 iPadOSを含む対象機種は、「iOS 18.7.4」が、iPhone XS／XS Max／XRのほか、iPad Pro 13インチ、iPad Pro 12.9インチ（第3世代）以降、iPad Pro 1