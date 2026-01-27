古いiPhone向けに「iOS 18.7.4」「iOS 16.7.13」「iOS 15.8.6」「iOS 12.5.8」配信、重要なバグ修正
アップル（Apple）は、対象のiPhone向けに「iOS 18.7.4」「iOS 16.7.13」「iOS 15.8.6」「iOS 12.5.8」を配信した。
iPhone SE（第1世代）
今回のアップデートでは、重要な不具合の修正が行われており、すべてのユーザーに適用が推奨されている。
iPadOSを含む対象機種は、「iOS 18.7.4」が、iPhone XS／XS Max／XRのほか、iPad Pro 13インチ、iPad Pro 12.9インチ（第3世代）以降、iPad Pro 11インチ（第1世代）以降、iPad Air（第3世代）以降、iPad（第7世代）以降、iPad mini（第5世代）以降。
「iOS 16.7.13」の対象は、iPhone 8／8 Plus／X、iPad（第5世代）、iPad Pro 9.7インチ、iPad Pro 12.9インチ（第1世代）。
「iOS 15.8.6」は、iPhone 6sシリーズ、iPhone 7シリーズ、iPhone SE（第1世代）、iPad Air 2、iPad mini（第4世代）、iPod touch（第7世代）が対象となる。
「iOS 12.5.8」は、iPhone 5s、iPhone 6／6 Plus、iPad Air、iPad mini 2／3、iPod touch（第6世代）に対応している。
iPhone XR