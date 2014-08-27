『iPhone 5』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ギズモード・ジャパン
GIGAZINE（ギガジン）
ケータイ Watch
GetNavi web
厚さが約5,5mmになるという噂があるとのこと
J-CASTニュース
GPS週数ロールオーバーに伴い、古い端末が正確なGPS位置情報を維持するため
Engadget 日本版
直営店や正規サービスプロバイダーにおける正規の修理対象から除外
エスマックス
同機種は公式サイトの「ビンテージ製品とオブソリート製品」リスト入り
5と同サイズながらTouch IDを採用し、ボタン類は6シリーズと同じデザイン
iPhoneをiOS 8.4にし、Apple Musicを起動、好きな曲をオフライン再生設定に
livedoor
「Pronto 12」は、大容量1万3500mAhのバッテリー
圧倒的に多かったのが「バッテリーの持ちが悪い」で43.5％の人が支持
マイナビニュース
正面から見ると、サイズアップしていくのがよくわかる
写真や音楽などをiOS 8搭載デバイスと同期する機能がサポートされる
5の4インチ画面と比べると6は大型化し、本体の色はグレーで統一されている